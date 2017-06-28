Что случилось 27 июня 2017 года?

27 июня в сети появился детальный снимок звезды Бетельгейзе. А Grand Theft Auto V в 13 раз стала лидером британского чарта. Появления PlayStation 5 в ближайшее время ждать не стоит, сообщили в Sony. Названы номинанты на звание лучших игр E3 2017.

Facebook намеревается снимать сериалы. В Нидерландах метеориту, упавшему на сарай, оказалось 4,5 миллиарда лет. Однако стоит он всего 1000 евро. Cassini перед своей кончиной снял закат на Сатурне. В Интернете опубликовали инструкцию по обходу блокировки Telegram.

В Северной Корее появился двойник iPhone. Настоящая же Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 11. Опубликован тизер Final Fantasy XV: Episode Ignis. Пришельцев нет! NASA опровергло слухи об открытии инопланетной жизни. 

Vivo X9s и X9s Plus с двойными селфи-камерами дебютируют 6 июля. Роскомнадзор объяснил операторам, как не блокировать разрешенные сайты.

Однако главная новость недели это, конечно, премьера Huawei Honor 9

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