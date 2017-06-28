День, когда зазвонил спутниковый телефон

28 июня 1955 года началась прокладка первого в мире трансатлантического подводного кабеля — TAT-1. Он соединил между собой Великобританию и Канаду, а именно город Обан в Шотландии и Кларенвиль, расположенный на острове Ньюфаундленд. До этого, начиная с 1927 года, телефонная связь между Европой и Америкой осуществлялась только с помощью радиоволн и обходилась весьма недёшево: за 3-минутный разговор нужно было отдать примерно 9 фунтов, что составляло примерно 550 долларов США по состоянию на 2010 год.

При этом TAT-1 не был первым трансатлантическим кабелем. До него были несколько телеграфных, первый из которых проложили 1858 году, но бесперебойно проработал он всего месяц.



Маршрут первого трансатлантического телефонного кабеля ТАТ-1

Запуск в эксплуатацию произошёл чуть более года спустя, 25 сентября 1956 года. ТАТ-1 позволял совершать до 36 одновременных телефонных звонков, 36-й канал использовался под 22 телеграфные линии. Со временем инженеры уменьшили пропускную способность на четверть, чтобы увеличить количество каналов до 48. Для того, чтобы еще больше увеличить количество одновременных телефонных разговоров на базе всё того же ТАТ-1, в начале 1960 гг. была разработана система, позволяющая предоставлять канал пользователю только тогда, когда он действительно разговаривает, а не молчит. Ведь мы же чаще всё разговариваем не одновременно, а поочереди. Поэтому, как только один из собеседников замолкает, пропускная способность, которая «простаивает», автоматически передаётся другому на время паузы в речи.

ТАТ-1 также известен тем, что благодаря ему существовала так называемая «Горячая линия Вашингтон — Москва», созданная в 1963 году после Карибского кризиса.

В 1978 году ТАТ-1 был отключён, однако с тех пор появилось еще множество подводных кабелей. Всех их можно посмотреть, например, на сайте www.submarinecablemap.com.

28 июня 1965 года состоялся первый разговор между Америкой и Европой с помощью спутниковой связи. Для этого 6 апреля этого же года был запущен первый коммерческий спутник — «Early Bird» («Ранняя пташка»). По сегодняшним меркам его возможности нельзя назвать большими, но он мог дать фору упомянутому выше трансатлантическому телефонному кабелю ТАТ-1. К примеру, полоса пропускания последнего составляла 3 МГц, а у спутника Early Bird — 50 МГц. Поэтому он был способен на одновременную поддержку 240 телефонных каналов связи. Или на передачу эфира всего одного чёрно-белого ТВ-канала.



Первый коммерческий спутник