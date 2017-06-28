Госдуме предложили отменить внутренний роуминг по России

В Государственную думу внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену национального роуминга на территории России. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" с Сергеем Мироновым во главе.


Если поправки в закон «О связи», предлагаемые новым проектом, одобрят, то абоненты смогут совершать звонки за пределами домашнего региона по единому тарифу своего оператора на территории России. В случае прохождения всех необходимых инстанций, закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Как отмечается в пояснительной записке, национальный роуминг является архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющуюся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи.

По словам Миронова, внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки. "Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности", – пояснил Сергей Миронов.

Отметим, что 15 июня 2017 года перестал действовать роуминг для абонентов стран Евросоюза на территории всего ЕС.

Источник
Госдума
Теги
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