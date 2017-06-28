В США расследуют факт распространения вируса-вымогателя Petya

Власти США начали расследование по поводу распространения опасного вируса-вымогателя Petya, который заразил около 300 000 компьютеров преимущественно в России и на Украине, однако пострадали и другие страны (к примеру, известно о Великобритании и Франции).

В Reuters, сославшись на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США, ФБР и Министерство внутренней безопасности, сообщают, что расследование началось из-за того, что пострадали также и граждане США.

В Министерстве внутренней безопасности США советуют тем, кто подвергся атаке, не платить вымогателям, так как гарантии восстановления доступа к компьютеру все равно нет.

Напомним, что Petya начал активно атаковать компьютеры вчера, во вторник. Среди подвергнувшихся атаке компаний — Роснефть, Башнефть, Mars, Nivea, компьютеры правительства Украины, Приватбанка, операторов Киевстар, LifeCell, Укртелеком, и так далее. Об этом рассказала компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности.

Шифровальщик распространяется по локальным сетям по тому же принципу, что и известный WannaCry. Он блокирует компьютер и начинает вымогать выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. Как отмечается в сообщении Group-IB, для предотвращения дальнейшего распространения Petya потребуется закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.