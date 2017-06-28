Дуров согласился зарегистрировать Telegram в Роскомнадзоре

Скандальная полемика между Александром Жаровым, главой Роскомнадзора, и Павлом Дуровым, который стоит за популярным мессенджером Telegram, судя по всему, пришла к логическому завершению. Дуров опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте заявление, в котором "дает добро" на регистрацию Telegram в реестре Роскомнадзора.



Дуров ссылается на слова Жарова: "Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном – о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка". Он отметил, что если "на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой".

Проще говоря, Дуров не против регистрации Telegram в реестр организаторов распространения информации, но при этом против выполнения накладываемых "законом Яровой" на "организаторов" обязанностей, дающих в ряде случаев доступ к переписке пользователей.

Помимо всего прочего, Дуров подчеркнул, что команда Telegram готова пообещать регулятору только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.

Источник
Павел Дуров
Теги
Россия фейспалм закон мессенджер роскомнадзор Telegram Павел Дуров

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