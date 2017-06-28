DC может снять фильм о Супермене в СССР

В сети появилась информация о том, что киновселенная DC может быть расширена за счет фильма Superman: Red Son («Супермен: Красный Сын») по комиксу 2003-го года. По сюжету, в нем рассказывается альтернативная история Супермена, который попал не в США, а в Советский Союз.

Данные о том, что такой блокбастер может выйти в прокат, появились после того, как на эту тему пообщались в Twitter'е создатель упомянутого выше комикса Марк Миллар (Mark Millar) и режиссер последнего «Кинг Конга» Джордан Вот-Робертс (Jordan Vogt-Roberts).

Оказывается, Вог-Робертс предлагал снять такой фильм ранее, однако проект «завернули». Он посетовал, что такого интересного кино, к сожалению, никогда не появится на экранах. Однако Миллар куда более позитивен на этот счет и признался, что Warner Bros. предлагала снять картину уже нескольким режиссерам за последние два месяца.