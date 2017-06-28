В Великобритании построят первый коммерческий тренировочный центр для космонавтов

Частная компания Blue Abyss анонсировала планы по созданию первого в мире коммерческого исследовательского и тренировочного космического центра, также занимающегося глубоководными частя ми океана. Центр Blue Abyss будет создан на основе RAF Henlow, комплекса Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Бедфордшире.


На создание Blue Abyss выделяется 210 миллионов фунтов стерлингов. В нем расположится отель на 120 мест, крупнейший в мире бассейн глубиной 50 метров, тренировочный центр для космонавтов и специальный центр по высококлассным тренировкам водолазов и атлетов. Базовая функциональность центра должна быть готова в 2020 году. Сам центр должен начать работать в 2019 году.

Источник
Blue Abyss
Теги
космос морько своя атмосфера Великобритания

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