Что случилось 28 июня 2017 года?

Безусловной новостью дня стало согласие Павла Дурова зарегистрировать Telegram в Роскомнадзоре. В США тем временем начали расследование факта распространения вируса-вымогателя Petya. Российские и украинские компании до сих пор не оправились от атаки зловреда.

Ив Гиймо старается не дать Vivendi поглотить Ubisoft. У DC есть планы по экранизации советского Супермена. Valkyria Revolution получает оценки, в основном низкие. Создатели Sniper: Ghost Warrior 3 признали, что попытка сделать AAA-игру была ошибкой.

В BioWare сравнили Anthem со "Звездными Войнами". Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 скорее всего действительно начнут продавать 7 июля в Южной Корее. Инсайдеры заявляют, что к запуску iPhone 8 будут поставлено лишь 3-4 миллиона дисплеев OLED

YotaPhone 3 засветился в бенчмарке. А к Diablo 3 вышло дополнение о Некроманте. Госдуме предложили отменить внутренний роуминг по России. Qualcomm представила экранный сканер отпечатков пальцев. Помощневший ZTE Blade V8 выходит в России.

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