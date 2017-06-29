День, когда iPhone стал реальным

29 июня 2007 года начались продажи самого первого iPhone. Представленный еще в январе того года, смартфон стал самой ожидаемой новинкой на рынке. Microsoft откровенно смеялась над продуктом, указывая на то, что бизнес-гаджет без аппаратной клавиатуры — это нелепо. В свою очередь, потребители были поражены красотой, простотой и удобством, ну и, конечно, не обошлось без «поля искажения реальности» Стива Джобса.



Самый первый iPhone

Продажи начались в собственных магазинах Apple и в салонах оператора AT&T, долговременное подключение к которому было тогда обязательным условием покупки девайса.

Задолго до открытия магазинов перед ними выстроились огромные очереди: тысячи людей хотели первыми получить iPhone. Помня о грабежах и даже стрельбе, которые сопровождали запуск Sony PlayStation 3 за полгода до того, Apple привлекла для охраны порядка полицию.

Первая модель iPhone была очень и очень примитивна. Многие страдали от отсутствия поддержки 3G. Смартфон не позволял запускать сторонние приложения: такую возможность Apple дала лишь спустя год. Кроме того, он не умел принимать и отправлять MMS и даже не имел функции копирования и вставки текста. Тем не менее, стоивший тогда 600 долларов аппарат раскупили миллионом штук всего за 74 дня (правда, последние 5 дней аппарат продавали уже за $400). Последующие версии iPhone побили этот результат, но тогда гаджет бел абсолютным бестселлером среди телефонов.

29 июня 1975 года Стив Возняк впервые включил прототип компьютера Apple I. Фактически в тот день впервые в истории на экране телевизора появились символы, набранные на клавиатуре домашнего компьютера.

Весной того года Возняк посетил собрание «Домашнего компьютерного клуба». В то время все были вдохновлены Altair 8080 — недорогим ($495) и компактным компьютером. Но работать с ним приходилось, орудуя переключателями и следя за откликом на рядах лампочек. Кроме того, девайс поставлялся в виде плат и россыпи комплектующих — паять всё энтузиасты должны были сами.



Компьютер Apple I в самодельном деревянном корпусе

Возняк придумал сделать компьютер с клавиатурой, который можно подключить к телевизору. И, собственно, сделал. Ну, а Джобс догадался, что на этом можно заработать. Для того, чтобы оплатить услуги конструктора монтажных плат, Возняку пришлось продать калькулятор HP 65, а Джобсу — автомобиль.

Apple I стал первым домашним компьютером, который продавался в собранном виде. К нему, правда, нужно было докупить корпус, блок питания, клавиатуру и монитор. Но даже это было большим прорывом, по сравнению с конкурентами.

Сейчас рабочие образцы Apple I уходят с торгов за сотни тысяч долларов. Интересно, что Apple сама поспособствовала тому, чтобы компьютер стал редкостью: из-за того, что Возняк оказался единственным человеком, который мог отвечать на технические вопросы пользователей по девайсу, компания постаралась вывести его из использования. С 1977 года она стала принимать Apple I обратно, предоставляя за это скидку на Apple II, а возвращённые компьютеры уничтожала.

29 июня 1995 впервые в истории американский космический шаттл «Атлантис» пристыковался к российской станции «Мир». Вместе они образовали самый большой из когда-либо существовавших искусственных спутников Земли.



Стыковка Шаттла и станции «Мир»

Начиная с 1993 года, NASA и Российское Космическое Агентство выполняли программу «Мир» — «Шатлл». В рамках неё американцы доставляли челноками наших космонавтов на орбиту, а сами получали возможность пожить в станции и вообще всячески впитывали опыт долговременного пребывания на орбите. Другое название программы — «Фаза один». А второй фазой стало совместное строительство Международной космической станции.