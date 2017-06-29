В России могут повысить ввозные пошлины на электронику

Андрей Белоусов, помощник президента России, предложил создать рабочую группу по вопросу повышения ввозных пошлин на электронику во время своего выступления на конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста".





По его словам, инициатива по повышению пошлин должна исходить от бизнеса, но никаких препятствий для выхода с таким предложений сейчас нет. Белоусов заявил: "Просто примите решение создать рабочую группу здесь и сейчас, которая выработает предложения по эскалации, чтобы ассоциация вышла через месяц с предложениями к Минэкономразвитию".

Также он отметил, что при необходимости можно повышать пошлины временно, для этого не потребуется решения ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) и все можно решить на российском уровне. Постоянное повышение потребует не только одобрения специальной комиссии Минэкономразвития, но и ЕЭК.