Instagram запустил фильтр оскорбительных комментариев и спам-фильтр

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске пары функций, которые должны сделать общение в Instagram комфортнее — фильтр оскорбительных комментариев и спам-фильтр.


Фильтр блокирующий оскорбительные комментарии к публикациям и прямым трансляциям по умолчанию активирован. Чтобы его отключить, надо нажать кнопку «...» в профиле, прокрутить вниз и выбрать «Комментарии». В первое время этот фильтр будет применяться только к комментариям на английском языке, но со временем он будет поддерживать и другие языки.


Спам-фильтр выявляет спам в комментариях на английском, русском, испанском, португальском, арабском, французском, немецком, японском и китайском языках. Как отмечают разработчики, фильтры используют технологию машинного обучения, совершенствуясь со временем.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS фото INSTAGRAM

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