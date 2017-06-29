Instagram запустил фильтр оскорбительных комментариев и спам-фильтр

Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске пары функций, которые должны сделать общение в Instagram комфортнее — фильтр оскорбительных комментариев и спам-фильтр.





Фильтр блокирующий оскорбительные комментарии к публикациям и прямым трансляциям по умолчанию активирован. Чтобы его отключить, надо нажать кнопку «...» в профиле, прокрутить вниз и выбрать «Комментарии». В первое время этот фильтр будет применяться только к комментариям на английском языке, но со временем он будет поддерживать и другие языки.





Спам-фильтр выявляет спам в комментариях на английском, русском, испанском, португальском, арабском, французском, немецком, японском и китайском языках. Как отмечают разработчики, фильтры используют технологию машинного обучения, совершенствуясь со временем.