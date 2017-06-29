Ученые доказали существование орбитальных сверхмассивных черных дыр

Ученые из университета Нью-Мексико сообщили, что сумели обнаружить и измерить орбитальные сверхмассивные черные дыры. Располагаются они в отдаленной галактике, в 750 миллионах световых лет от Земли.

Поиск объектов длился 12 лет. Астрономы изучали вселенную, прочесывали космос, чтобы обнаружить подобные черные дыры, которые указывают на соединение двух галактик. Теоретически об их существование было известно давно, однако найдены они были лишь сейчас.

Одно полное вращение этих черных дыр вокруг друг друга занимает 24 000 лет, так что изгиб орбиты пока зафиксировать не удалось. Орбитальные сверхмассивные черные дыры влияют на звезды вокруг них и на движение и развитие галактик рядом.

Кстати, в будущем, примерно через 4 миллиарда лет предположительно произойдет столкновение нашей галактики, Млечного Пути, с Андромедой, в результате чего также могут появиться аналогичные черные дыры.