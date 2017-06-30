День транзистора: так родилась современная электроника

30 июня 1930 года отправлена и принята первая фоторадиограмма. Советский учёный Ованес Абгаровичи Адамян решил применить к фотографии изобретение А.С. Попова — радио. Таким образом, по сути, 85 лет назад и произошло изобретение телефакса. Ещё в 1921 году изобретатель выступил на Всероссийском электротехническом съезде, где представил свой доклад о передаче фотографических изображений на расстояние. И только через 9 лет Адамян осуществил передачу и приём первой в истории фоторадиограммы по своей схеме между Москвой и Ленинградом.



Ованес Адамян принимает первую фоторадиограмму

30 июня 1948 года широкой публике впервые представлен первый транзистор. Действующий экземпляр американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Брайттейн собрали ещё в 1947 году. Разработки проводились в лабораториях компании Bell Telephone. На практике транзистор воплотили сотрудники Белловских лабораторий Гордон Тил и Морган Спаркс. За месяц до презентации проводилось тайное голосование, на котором новому прибору выбирали название. «Полупроводниковый триод» было слишком длинным, «триод на поверхностных состояниях» фактически было неверным, «йотатрон» не поясняло принципа работы. В конце концов Bell Telephone утвердила название «транзистор» (transistor), которое происходит от слов transconductance (проводимость) или transfer (передача) и varistor (варистор, управляемое сопротивление). Транзистор, которые учёные изобрели 68 лет назад, сейчас именуют точечным.



Бардин, Шокли и Браттейн в лаборатории Bell



30 июня 2010 года Bluetooth SIG утвердил спецификацию Bluetooth 4.0. Эта версия включает в себя протоколы классического Bluetooth (из предыдущих спецификаций) и высокоскоростного (на базе Wi-Fi). Также есть и протокол с низким энергопотреблением, который был призван увеличить время работы устройств с Bluetooth. Протокол предназначен для миниатюрных датчиков, в которых не нужен постоянно включенный передатчик. Таким образом, модуль включается только во время отправки данных, а это позволяет работать гаджетам от одной часовой батарейки CR2032 в течение года и даже больше. Стандарт передаёт данные со скоростью в 1 Мбит/с при размере пакета данных 8-27 байт. Первый чип с поддержкой Bluetooth 4.0 был сделан в конце 2009 года компанией ST-Ericsson. На сегодняшний день большое количество мобильных устройств и носимой электроники выпускается с поддержкой этого стандарта.



Bluetooth 4.0