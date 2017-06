Главное за неделю: вирус-вымогатель Petya, SNES Classic Mini, Telegram остается

На этой рабочей неделе мы узнали, что Telegram не заблокируют. Популярный мессенджер внесли в реестр Роскомнадзора. Во вторник весь Интернет содрогнулся от массированной атаки вируса-вымогателя Petya, из-за которого были уничтожены тысячи терабайт данных. Наконец, была анонсирова ретро-консоль SNES Classi Mini. Об этом и других важных новостях минувших пяти дней читаем ниже.

Telegram внесен в реестр Роскомнадзора

Пользователи популярного мессенджера Telegram вздохнули с облегчением. Осваивать VPN-сервисы необходимости нет. Скандал с отказом Павла Дурова, создателем мессенджера, регистрировать Telegram благополучно завершился. Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, на данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Документация в реестре подтверждает, что мессенджер уже включен в него. Как отметил руководитель Роскомнадзора, Александр Жаров, теперь Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе Александр Жаров, глава Роскомнадзора, опубликовал на сайте ведомства открытое письмо Павлу Дурову, предупреждая о неминуемой блокировке мессенджера Telegram, если не будут выполнены требования российского законодательства. По словам Жарова, Роскомнадзор "практически каждый день" направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.

После нескольких дней обмена взаимными претензиями через соцсети и СМИ, сегодня Дуров опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте заявление, в котором "дает добро" на регистрацию Telegram в реестре Роскомнадзора. При этом он подчеркнул, что команда Telegram готова пообещать регулятору только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.

Petya атакует

Зловредный вирус-шифровальщик (а еще и вымогатель) Petya начал активно атаковать компьютеры во вторник, 27 июня. Среди подвергнувшихся атаке компаний — Роснефть, Башнефть, Mars, Nivea, компьютеры правительства Украины, Приватбанка, операторов Киевстар, LifeCell, Укртелеком, сайты туристических операторов и так далее. Об этом рассказала компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности.

Шифровальщик распространяется по локальным сетям по тому же принципу, что и известный WannaCry. Он блокирует компьютер и начинает вымогать выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. Как отмечается в сообщении Group-IB, для предотвращения дальнейшего распространения Petya потребуется закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.

Откуда же взялся вирус? ESET (компания-разработчик антивирусного программного обеспечения) удалось обнаружить источник распространения вируса. Оказывается, хакеры скомпрометировали бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc, внедрив вирус в последнее обновление. А эту программу использует множество компаний на Украине.

Аналогичным образом заразились и компьютеры в Европе, Азии и США. Однако больше всего жертв было на Украине и в России.

Также сообщается, что немецкий сервис Posteo лишил бандитов возможности получать оповещения о выплатах, заблокировав электронный адрес, использовавшийся для связи с жертвами.

К сожалению, те, кто подвергся атаке, свои данные вернуть не смогут. Эксперты заявили, что вернуть данные после атаки вируса Petya невозможно. Дело в том, что зловред лишен уникального идентификатора конкретной установки и не предполагает восстановления информации после заражения.

Специалисты «Лаборатории Касперского», проведя анализ вируса-вымогателя, заявили, что вернуть файлы подвергшимся кибератаке не удастся. После заражения и шифрования носителя у злоумышленников нет возможности расшифровать его обратно: «Это означает, что создатели зловреда не могут получать информацию, которая требуется для расшифровки файлов. Иными словами, жертвы вымогателя не имеют возможности вернуть свои данные».

SNES Classic Mini

После довольно успешного перезапуска NES Classic Edition, компания Nintendo раскрыла планы по выпуску осовременненной версии легендарно игровой приставки Super Nintendo Entertainment System. Миниатюрная 16-битная консоль получила название Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System.

Оригинал вышел в Японии в 1990 году, в США — в 1991 году, а в Европе — в 1992. Он познакомил мир с такими играми, как классическими Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, и F-ZERO.

Приставка SNES Classic станет доступна 29 сентября по цене порядка 80 долларов в США (или 4999 рублей у нас в России). В комплеке 21 классическая игра:

Contra III: The Alien Wars Donkey Kong Country EarthBound Final Fantasy III F-ZERO Kirby Super Star Kirby’s Dream Course The Legend of Zelda: A Link to the Past Mega Man X Secret of Mana Star Fox Star Fox 2 (раньше никогда не выпускалась) Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting Super Castlevania IV Super Ghouls ’n Ghosts Super Mario Kart Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Super Mario World Super Metroid Super Punch-Out!! Yoshi’s Island

Ее можно подключить к телевизору высокого разрешения с помощью кабеля HDMI. В комплект Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System входит кабель HDMI, USB-кабель для питания системы и два проводных контроллера Super NES Classic.

Предзаказ в России какое-то время был доступен на сайте "Мир Nintendo", однако уже вся партия распродана.

