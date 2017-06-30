Илон Маск начал строить туннель под Лос-Анджелесом

Миллиардер из США Илон Маск (Elon Musk), создатель автомобильного гиганта Tesla и космической компании SpaceX, заявил, что начал строить туннель под Лос-Анджелесом. Непосредственной реализацией проекта занимается еще одна компания Маска Boring Company, созданная в конце прошлого года.

По словам Маска, первая секция туннеля готова. В своем Twitter он написал: «Бурение стартовало. Первый сегмент туннеля в Лос-Анджелесе уже готов».

По задумке, в туннеле пройдет высокоскоростная автомобильная трасса. Сроки реализации проекта не называются.  

Источник
The Verge
Теги
наука Илон Маск

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