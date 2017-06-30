В NASA создали модель входа Челябинского метеорита в атмосферу

Группа специалистов из NASA сумела создать на компьютере «Плеяды» модель процессов, которые возникли при входе в атмосферу нашей планеты легендарного Челябинского метеорита в 2013-ом году. Ученым удалось передать аэродинамические процессы, которые происходили при размягчении метеорита при высоких температурах и его разрушении.

Исследование было опубликовано в честь Международного Дня Астероида, который отмечается 30 июня в день падения Тунгусского метеорита в 1908-ом году.

Челябинский метеорит имел диаметр 17 метров и весил примерно 10 000 тонн. Он вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013-го года со скоростью 18 километров в секунду и взорвался на высоте 15-25 километров. Ударные волны от метеорита распространились на расстояние около 90 км.  

Источник
Rambler
Теги
космос наука метеорит

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