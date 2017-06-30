Во ВКонтакте заработают карты «Мир»

Разработчики ВКонтакте сообщили о запуске новой возможности для пользователей социальной сети. 1 июля станет можно использовать платежные карты «Мир» для отправки и получения денежных переводов. Сервис работает в диалогах на сайте и в мобильных приложениях для iOS и Android. Комиссия за отправку средств с карт «Мир» — 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.





Кроме того, с этого дня изменятся условия для владельцев карт других платежных систем. Тариф по картам Mastercard и Maestro снизится и составит 0,6% от суммы перевода + 20 рублей. При этом продолжит действовать акция, в рамках которой при отправке до 75000 рублей в месяц с одной карты или страницы ВКонтакте комиссия не взимается. По картам Visa комиссия будет составлять 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.

ВКонтакте запустила денежные переводы между пользователями в 2016 году. В марте 2017 года в социальной сети появились денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. В июне отправка переводов стала доступна пользователям из Казахстана.