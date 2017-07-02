R2-D2 продали за 2,75 миллиона долларов

Дроид R2-D2 был продан за 2,75 миллиона долларов на аукционе в Калифорнии, который прошел на этой неделе. Оригинальный персонаж "Звездных Войн", робот R2-D2, который достался покупателю, пожелавшему остаться неизвестным, на самом деле в съемках трех эпизодов (IV, V и VI) оригинальной трилогии и в первых двух эпизодах второй трилогии (I и II) не участвовал, однако был собран из деталей, которые поклонники космической саги могли видеть на экранах.

Кстати, за световой меч Люка Скайуокера заплатили 325 тысяч долларов. 

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