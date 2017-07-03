День, когда научились подглядывать через Wi-Fi

3 июля 1928 года — дата рождения цветного телевещания. В этот день в Лондоне состоялась первая цветная телепередача, в которой шотландский инженер Джон Бэрд продемонстрировал зрителям красный и синий шарф, полицейскую каску, мужчину с высунутым языком и букет роз.

Технология получения цветной картинки была своеобразной и основывалась на вращающихся дисках Нипкова, которые соседствовали с цветными фильтрами в камере, и соответствующими лампами (красного, зелёного и синего цвета) в телевизоре. Таким образом, цветное телевидение стартовало на неуклюжих технологиях построчной развертки, которую современный зритель может представить себе разве что по картинке из фильмов с Чарли Чаплином.



Изображение во всех механических телевизорах (цветных или нет) была примерно таким — до изобретения электронно-лучевой трубки о лучшем качестве не стоило и мечтать

Джон Бэрд совершенствовал своё детище и даже договорился с корпорацией BBC о вещании на базе его системы в 1929 году. Вещание, к слову продлилось по 1937 год, после чего электронные телевизоры стали активно развиваться и полностью вытеснили своих механических предшественников.

3 июля 2002 года вышла в свет компьютерная игра Warcraft III Reign of Chaos. Третья часть стратегии в реальном времени о битве орков и людей разошлась тиражом в 4,5 млн экземпляров за месяц и собрала огромное количество наград в игровой прессе.

Игра наконец-то стала трёхмерной, но её механика не изменилась со времён Warcraft II: игрокам всё так же нужно было пополнять ресурсы, заниматься строительством базы и готовить огромные армии для разгрома противника.



Warcraft III

Война в Reign of Chaos шла между привычными расами Альянса и Орды, к которым добавилась Нежить и Ночные эльфы. А в сражениях приходились кстати «герои» — своеобразные военачальники с быстро развивающимися сверхспособностями. Эффект неожиданности в игру добавляли нейтральные юниты, которые становились независимой стороной в бою и, обычно, охраняли стратегические важные предметы. «Забросать трупами» противника, как это бывало в старых играх, уже не получалось — содержать рекордно большую армию было слишком накладно, отчего игрокам приходилось больше думать о тактике в бою.

Главное достоинство игры — отличный баланс сил. То есть, универсального решения для победы не существовало, и этот факт превратил игру в киберспортивную дисциплину, по которой проводились соревнования мирового уровня.

3 июля 2013 года была представлена технология, которая позволяет видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi. Учёные из Массачусетского технологического института рассказали, что для этого не потребуется даже спецоборудования: будет достаточно смартфона или планшета с соответствующим приложением.

Wi-Vi (именно так нарекли своё изобретение учёные) работает по принципу радара: система посылает радиоволны Wi-Fi и принимает отражённый сигнал. Сигнал отражается также и от людей, поэтому становится возможным вычислить их местоположение. Детально о принципе работы технологии можно прочитать в отчёте учёных.

С учётом распространённости беспроводных сетей, обзавестись таким радаром сегодня смогут практически все желающие, а точность локатора уже скоро повысят, после чего ему станет по силам распознавать даже лица людей.



Ещё недавно мы наблюдали такие «трюки» только в фантастических фильмах

Пока технология пока не даёт настолько качественной картинки, зато уже сейчас точно отслеживает перемещения объектов и будет полезна для нахождения людей в чрезвычайных ситуациях или в качестве функции для «умного дома».

Возможные сферы применения технологии Wi-Vi

Куратор исследования Дина Катаби говорит, что пустить изобретение в «свободное плавание» учёные пока не готовы — мешают законы о защите частной жизни и противодействии терроризму. И, хотя специалисты уверены, что «убивает не оружие, а человек», гражданского применения Wi-Vi в ближайшее время ожидать не приходится.