ФНС разрешили блокировать анонимайзеры и VPN

Роскомнадзор, МВД, ФНС и Роспотребнадзор выпустили совместный приказ, в котором ФНС (Федеральная налоговая служба) наделяется правом блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы. На приказ обратило издание «Известия».


Отметим, что сейчас в Госдуме рассматривается закон об анонимайзерах и VPN, он уже одобрен в первом чтении, но до вступления в силу ему надо пройти еще несколько этапов. Приказ же дает возможность блокировки VPN-сервисов и анонимайзеров до вступления в силу этого законопроекта.

Приказ вступил в силу с 27 июня 2017 года. Пункт 4.1.7 ставит пред ФНС задачу по борьбе с сервисами для обхода блокировок. Точная формулировка для обоснования внесения сайта в списки блокировок такова: «Наличие на странице сайта в сети Интернет информации и (или) программ для электронных вычислительных машин, позволяющих получить доступ к сайту в сети Интернет, страницы сайта в сети Интернет, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих Критериев». Если обратить внимание на критерии 4.1.1–4.1.6, то они касаются блокировок онлайн-казино. Поскольку анонимайзеры и VPN представляют собой универсальные инструменты для доступа хоть к онлайн-казино, хоть к сайту с детским порно или распространяющим наркотики, то ФНС может блокировать все подобные сервисы подряд.

Как отмечают «Известия», с точки зрения юристов приказ в этом пункте не является законным, но ведомства могут работать в соответствии с ним, пока он не будет обжалован.

Источник
Известия
Теги
Россия фейспалм закон VPN ФНС

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