Что случилось 3 июня 2017 года?

В Steam ежедневно играют 33 миллиона пользователей! В The Elder Scrolls V: Skyrim появился город Брума из The Elder Scrolls IV: Oblivion. Samsung наконец официально представила долгожданный Galaxy Note Fan Edition (Galaxy Note 7 заново) официально.

Pokemon Go принесла 1,2 миллиарда долларов. А Китайская ракета-носителя стартовала неудачно. По слухам, Sharp снова представит новые смартфоны без рамок. В Geekbench засветился смартфон Xiaomi на Android 7.1.2. Meizu Pro 7 вновь показался на фото.

HTC U11 оказался самым производительным смартфоном по версии AnTuTu за май 2017. Джеймс Кэмерон рассказал о Terminator 2: 3D. Meizu A5 за 100 баксов представлен официально. LG G6 mini дебютирует как LG Q6. ФНС разрешили блокировать анонимайзеры и VPN.

Яндекс.Навигатор научился звать на помощь. Samsung готовит упрощенный Galaxy S8 mini.

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