Sony закрывает сервис распознавания музыки TrackID

Компания Sony Mobile приняла решение закрыть сервис распознавания музыки TrackID. Оповещения об этом начали получать пользователи приложения.

В этих оповещениях Sony сообщает, что с 15 сентября 2017 года TrackID закрывается и станет недоступен. В качестве альтернативы предлагается скачать и установить популярный Shazam.

Напомним, изначально TrackID был создан калифорнийской Gracenote в 2006 году для телефонов линейки Walkman от компании Sony Ericsson. Впоследствии он появился практически на всех смартфонах Sony, а также доступен для бесплатной загрузки в Google Play.