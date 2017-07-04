ВКонтакте разрешили комментирование от имени сообществ

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске новой возможности для администраторов сообществ. Теперь от имени сообществ можно комментировать записи на личных страницах и в других группах.





По задумке разработчиков, таким образом бренды и компании смогут реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами. Ранее для таких комментариев приходилось использовать личные страницы, а теперь редакторы и администраторы сообщества смогут комментировать от имени сообщества.

Оставлять комментарии могут открытые и закрытые группы, публичные страницы, а также мероприятия. При этом пользователь может занести сообщество в черный список за некорректное поведение.

Сообщества и мероприятия могут комментировать все записи на личных страницах пользователей и в других группах в мобильной и полных версиях сайта, а также в приложениях ВКонтакте для iOS и Android.