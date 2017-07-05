«Близкие контакты третьей степени» снова выйдут на большом экране

В Sony Pictures опубликовали небольшой тизер переиздания фильма «Близкие контакты третьей степени» (Close Encounters of the Third Kind), который изначально появился в 1977-ом году. Напомним, что режиссером фантастической ленты был Стивен Спилберг (Steven Spielberg). В кинотеатрах картину вновь покажут либо в сентябре этого года.

Обновленная версия фильма с HD-картинкой выпускается в честь 40-летия культового оригинала.

Также по сети ходят слухи о полноценном сиквеле.  

Источник
Variety
Теги
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