Астрономы нашли звезду, которая в 500 раз больше Солнца

Астрономам удалось обнаружить звезду CW Leonis, которая в 500 больше нашего Солнца. Располагается гигант в созвездии Льва в 300 световых годах от Земли. Небесное тело выбрасывает огромное количество пыли, образовавшее гигантское облако, превышающее по размерам всю нашу Солнечную систему во много раз. Ранее астрономы изучали именно пылевое облако, а вот звезду обнаружили лишь сейчас.

Удивительно, но, несмотря на размеры, CW Leonis относится к карликовым звездам.

Ученые из обсерватории в Турине (Италия) намереваются дальше изучать саму звезду и пылевое облако вокруг него для выяснения причин образованиях газовых облаков и выяснения их состава.