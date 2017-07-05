Астрономы нашли звезду, которая в 500 раз больше Солнца

Астрономам удалось обнаружить звезду CW Leonis, которая в 500 больше нашего Солнца. Располагается гигант в созвездии Льва в 300 световых годах от Земли. Небесное тело выбрасывает огромное количество пыли, образовавшее гигантское облако, превышающее по размерам всю нашу Солнечную систему во много раз. Ранее астрономы изучали именно пылевое облако, а вот звезду обнаружили лишь сейчас.

Удивительно, но, несмотря на размеры, CW Leonis относится к карликовым звездам.

Ученые из обсерватории в Турине (Италия) намереваются дальше изучать саму звезду и пылевое облако вокруг него для выяснения причин образованиях газовых облаков и выяснения их состава.  

Источник
Phys
Теги
космос Звезды

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