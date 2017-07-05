NVIDIA поможет запустить автомобили-беспилотники в Китае

Компания NVIDIA заключила соглашение с Baidu, китайским поисковым гигантом, относительно внедрения искусственного интеллекта в облачные вычисления, самоуправляемые автомобили и системы умного дома.


В частности, графические процессоры NVIDIA Volta будут задействованы в Baidu Cloud для создания платформы глубокого обучения. Платформа NVIDIA Drive PX будет использована в системе автономного вождения Baidu. NVIDIA также поучаствует в разработке самоуправляемых автомобилей совместно с ключевыми китайскими автопроизводителями.

Кроме того, запланирована оптимизация открытого фреймворка глубокого обучения Baidu PaddlePaddle для GPU NVIDIA Volta и его распространение в научной среде, а также предоставление возможностей искусственного интеллекта китайским потребителям путем добавления поддержки ОС на базе ИИ Baidu DuerOS в NVIDIA Shield TV.

Источник
NVIDIA
Теги
NVIDIA автомобиль беспилотник Китай искусственный интеллект Baidu

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