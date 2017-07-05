У распространявшей вирус Petya компании изъяли сервера

Мы уже писали о том, что зловредный вирус-вымогатель Petya, который шифровал данные компьютеров без дальнейшей возможности их дешифровки, начал распространяться с компьютеров, получивших обновление бухгалтерского программного обеспечения украинской компании M.E.Doc. Сервера последней вчера были конфискованы полицией.





Непосредственных обвинений предъявлено не было, однако некоторые эксперты предполагают, что волна заражений связана именно с вышеупомянутой компанией. В киберполиции Украины причастность софта к распространению вируса подтверждают.

Данные телеметрии указывают на то, что процесс обновления MEDoc по каким-то причинам привел в действие команду, совпадающую с кодом начала атаки вируса во вторник, 27 июня. «Лаборатория Касперского» рассказала «Ведомостям», что вирус распространялся только на Украине, однако из-за того, что в этой стране расположены офисы глобальных компаний, заражены были и компьютеры других стран.

По словам представителей СБУ, целью вируса стало уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.