У распространявшей вирус Petya компании изъяли сервера

Мы уже писали о том, что зловредный вирус-вымогатель Petya, который шифровал данные компьютеров без дальнейшей возможности их дешифровки, начал распространяться с компьютеров, получивших обновление бухгалтерского программного обеспечения украинской компании M.E.Doc. Сервера последней вчера были конфискованы полицией.


Непосредственных обвинений предъявлено не было, однако некоторые эксперты предполагают, что волна заражений связана именно с вышеупомянутой компанией. В киберполиции Украины причастность софта к распространению вируса подтверждают.

Данные телеметрии указывают на то, что процесс обновления MEDoc по каким-то причинам привел в действие команду, совпадающую с кодом начала атаки вируса во вторник, 27 июня. «Лаборатория Касперского» рассказала «Ведомостям», что вирус распространялся только на Украине, однако из-за того, что в этой стране расположены офисы глобальных компаний, заражены были и компьютеры других стран.

По словам представителей СБУ, целью вируса стало уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины.  

Источник
РБК
Теги
вирус Petya зловред

Комментарии

Материалы по теме

5 самых опасных вирусов для Android

21 марта

WannaCry — что это было и как не заразиться опасным вирусом шифровальщиком

18 мая

День, когда любовь сломала миллионы компьютеров

5 мая

Как уберечь компьютер от вирусов: 5 правил кибербезопасности

25 мая

Приложения на Android могут самостоятельно делать фотографии

24 мая 2014

Что известно об эпидемии вируса «Петя» и как не потерять все свои файлы

28 июня
Из рубрикиНаука и технологии
Астрономы нашли звезду, которая в 500 раз больше Солнца
«Близкие контакты третьей степени» снова выйдут на большом экране
Enjoy Movies собирается признать себя банкротом

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27