Что случилось 5 июля 2017 года?

Оказывается, в Amazon UK один человек может заказать лишь одну SNES Classic Mini. Случился анонс Evil Genius 2. Crash Bandicoot может вернуться в будущем. У распространявшей вирус Petya компании изъяли сервера. Samsung выпустила смартфон Galaxy J5 Pro в Таиланде.

LG представила официальное видео G6+. Картина «Близкие контакты третьей степени» снова выйдет на большом экране. Астрономы обнаружили звезду, которая в 500 раз больше Солнца. ASUS ZenFone 4 Max с большой батарейкой и с двойной камерой представлен официально.

Регистрация дронов тяжелее 250 граммов стала обязательной в России. Moto X4 показался на первом пресс-рендере. Xiaomi разрешила поштучный ввоз смартфонов в Россию из AliExpress. ASUS ZenWatch 3 получит Android Wear 2.0 11 июля. Google подтвердила выпуск Android 8.0 в третьем квартале.

Huawei Mate 10 дебютирует в октябре. 

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: E3 2017, цена iPhone 8 в России и старт продаж Nokia 3 и 5

16 июня

Главное за неделю: iPhone 8 может задержаться, Windows 10 S и характеристики OnePlus 5

5 мая

Главное за неделю: Moto G5 в России, керамический Xiaomi Mi 6 и MateBook X от Huawei

26 мая

Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине

19 мая

Главное за неделю: WWDC 2017, слухи о начале производства iPhone 8 и Meizu Pro 7 на фото

9 июня

Главное за неделю: Xiaomi Mi 6 официально, iPhone 8 похож на iPhone 4 и перезапуск Земли от Google

21 апреля
Из рубрикиНаука и технологии
SpaceX удалось вывести на орбиту спутник Intelsat 35e
В Китае была построена электростанция в виде панды
Ученые рассказали, что нужно для переселения людей на Титан

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 31
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27