День, когда Microsoft запатентовала имена файлов

6 июля 1992 года Microsoft запатентовала длинные имена файлов, которые позже станут одной из самых полезных новых фич операционной системы Windows 95. Если быть точным, патент касался расширения для файловой системы FAT, который позволял использовать для файлов длинные имена, несмотря на то, что в самой FAT такой поддержки не было.



В двух правых колонках видны длинные имена файлов и их сокращения

Наверное, мало кто из читателей помнит, но во времена MS-DOS имя файла могло содержать всего 8 символов, а его расширение — всего 3. Microsoft придумала хранить длинные имена отдельно, а для того, чтобы с ними можно было работать на компьютерах со старыми операционными системами, сокращать имена определённым методом: они получали вид MICROS1.TXT.

А ещё в этот день...

6 июля 1920 года впервые в авиации использовали радиокомпас. Сейчас это кажется смешным, но в те времена самолёты ориентировались точно так же, как водители автомобилей — по дорогам. Ну, или по рекам и другим немногочисленным крупным объектам, заметным с воздуха. Это было не очень удобно, но годилось для навигации при полётах над населёнными территориями суши. Однако в XX веке начались трансатлантические перелёты, а в океане ориентиров почти нет.

В этот день 90 лет назад из Хемптон Роудз, Виргиния вылетел самолёт, на котором был установлен экспериментальный радиокомпас. По сути это был приёмник с несколькими направленным антеннами. Сравнивая сигналы, полученные с разных сторон, компас определял направление к радиомаяку. Самолёт поднялся в воздух с заданием взять курс на броненосец Огайо, находившийся в неизвестной пилотам точке у побережья. Через несколько минут после взлёта, экипаж принял сигнал, а через полтора часа воздушное судно достигло цели.



Подобный этому самолёт Felixstowe F-5-L нёс на борту первый радиокомпас

Такой метод навигации используется даже сегодня, в первую очередь в не очень развитых странах. ADF (Automatic Direction Finder — Система атоматического определения направления) помогает задать курс на радиомаяк или любую радиостанцию диапазона AM. Впрочем, сейчас существует продвинутый инструмент — ILS (Instrument Landing System, по ГОСТу называемая так: Система инструментального захода самолётов на посадку радиомаячная), который способен вести машину на подлёте и помочь посадить её, даже если пилоты не видят землю.

6 июля 2011 года в Facebook появились видеозвонки. В этот день пользователи сайта социальной сети увидели к окошках чатов кнопки с иконкой видеокамеры — «Позвонить». Интересно, что звонки проходили через сервис Skype, но создавать там аккаунт, чтобы поговорить увидеть друга, было не нужно.



Видеозвонки в Facebook Messenger

Несколько месяцев назад Facebook выделил свою систему чатов в отдельную платформу — Messenger. Сейчас она поддерживает и текстовое общение, и голосовые и видеозвонки, причём без помощи Skype.