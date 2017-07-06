Microsoft уволит 3 тысячи сотрудников

Компания Microsoft планирует уволить порядка 3 тысяч сотрудников. Основные сокращения коснутся отделов продаж. Об этом сообщил телеканал CNBC, посвященный бизнес-новостям.


По данным источника, под сокращение попадет около 10% "продажников" Microsoft, в основном в офисах компании за пределами США. По словам представителя Microsoft, ряд сотрудников получили уведомления о том, что их должность находится на рассмотрении и может быть устранена.

Отмечается, что данный шаг предпринимается для повышения уровня обслуживания клиентов и партнеров Microsoft.

Источник
CNBC
Теги
Microsoft фейспалм

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
День, когда Microsoft запатентовала имена файлов
Создатели вируса Petya вывели 4 биткойна и хотят $260 тысяч за расшифровщик файлов
Минспорта признало киберфутбол настоящим спортом

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 32
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27