Microsoft уволит 3 тысячи сотрудников

Компания Microsoft планирует уволить порядка 3 тысяч сотрудников. Основные сокращения коснутся отделов продаж. Об этом сообщил телеканал CNBC, посвященный бизнес-новостям.





По данным источника, под сокращение попадет около 10% "продажников" Microsoft, в основном в офисах компании за пределами США. По словам представителя Microsoft, ряд сотрудников получили уведомления о том, что их должность находится на рассмотрении и может быть устранена.

Отмечается, что данный шаг предпринимается для повышения уровня обслуживания клиентов и партнеров Microsoft.