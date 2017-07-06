Кассини получил детальные фото Эпиметея

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) поделилось детальными фотографиями Эпиметея, полученных зондом «Кассини» (Cassini).


Эпиметей, также известный как Saturn XI, представляет собой внутренний спутник Сатурна. Он имеет 113 км в поперечнике и слишком мал, чтобы удержать собственную атмосферу и поддерживать геологическую активность. Таким образом, ничто не уничтожает следы от столкновений с метеорами, за исключением новых столкновений.

Фото показывает противоположную от Сатурна сторону Эпиметея. Оно было сделано с расстояния около 15 тысяч км от Эпиметея и имеет масштаб примерно 89 метров на пиксель.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. В результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.

Источник
NASA
Теги
космос NASA своя атмосфера НАСА Сатурн Cassini кассини

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