В Одноклассниках заработал раздел с объявлениями из Юлы

Команда социальной сети Одноклассники сообщили о запуске нового раздела. В нем размещаются объявления из Юлы, сервиса бесплатных объявлений, тоже принадлежащего Mail.Ru Group.





На данный момент раздел доступен жителям 14 городов России. Разработчики планируют в ближайшее время открыть для для всех российских пользователей соцсети размещение и поиск объявлений.

База товаров Юлы в Одноклассниках и в самом сервисе синхронизируется – объявление, размещенное в Одноклассниках, становится доступно на Юле и наоборот. В новом разделе пользователи могут размещать объявления, просматривать страницы товаров и фотографии, искать нужные товары через поиск или с помощью фильтров, видеть контакты продавцов. Будет доступна и функция геолокации – пользователи смогут задать конкретный адрес и посмотреть, что продается рядом. До конца года планируется добавить онлайн-оплату товаров.

Сейчас сервис доступен в веб-версии социальной сети. Ссылка на сервис размещена под фотографией профиля в Одноклассниках. Планируется, что в будущем раздел с объявлениями появится и в приложениях социальной сети на iOS и Android.



Сервис доступен в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге, Казани, Воронеже, Краснодаре, Волгограде, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске и Хабаровске.