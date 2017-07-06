В Китае была построена электростанция в виде панды

В Китае была построена солнечная электростанция в форме панды. Расположилась она недалеко от города Датун в провинции Шаньси. Ее построила компания Panda Green Energy. Электростанция состоит из черно-белых элементов, поэтому фигура панды становится различимой, если смотреть сверху. Сейчас станция работает на мощности 50 мегаватт, в будущем она увеличится до 100 мегаватт. Расчетная производительность — 3,2 миллиарда киловатт в час.

При станции предполагается открыть центр для обучения школьников. Им будут рассказывать о достоинствах экологически чистой солнечной энергии.

В будущем Panda Green Energy планирует построить еще нескольких аналогичных электростанций.