SpaceX удалось вывести на орбиту спутник Intelsat 35e

Компании SpaceX удалось вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:38 по местному времени (02:38 по Москве). Через 30 минут полета в SpaceX рапортовали об успешном выходе спутника на геопереходную орбиту.

Изначально запуск должен был случиться 2 июля, однако тогда, за несколько минут до запуска двигателя, было принято решение его отложить. Затем, 3 июля, ракета также не смогла улететь по техническим причинам.

С третьей попытки спутник Intelsat 35e от Boeing, масса которого равняется 6 тоннам, отправился на орбиту. Спутник предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг для нескольких континентов Земли. 

Источник
Twitter
Теги
космос SpaceX

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Минспорта признало киберфутбол настоящим спортом
Яндекс запустил Платежку для малого бизнеса
Кассини получил детальные фото Эпиметея

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 31
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27