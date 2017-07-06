SpaceX удалось вывести на орбиту спутник Intelsat 35e

Компании SpaceX удалось вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:38 по местному времени (02:38 по Москве). Через 30 минут полета в SpaceX рапортовали об успешном выходе спутника на геопереходную орбиту.

Изначально запуск должен был случиться 2 июля, однако тогда, за несколько минут до запуска двигателя, было принято решение его отложить. Затем, 3 июля, ракета также не смогла улететь по техническим причинам.

С третьей попытки спутник Intelsat 35e от Boeing, масса которого равняется 6 тоннам, отправился на орбиту. Спутник предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг для нескольких континентов Земли.