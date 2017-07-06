Ученые рассказали, что нужно для переселения людей на Титан

Ученые из Планетологического института США и Калифорнийского технологического института заявили, что для появления полноценных людских городов на спутнике Сатурна, Титане, необходима научиться добывать энергию и ресурсы на этом космическом объекте. Предположительно, в качестве ресурсов подойдут метан и ацетилен.

Титан обладает плотной атмосферой и другими необходимыми для жизни элементами. По оценкам специалистов, жидких углеводородов на спутнике в сотни раз больше, чем нефти и природного газа на Земле.

Что касается источников энергии, то таковыми могут стать ядерные электростанции. Топливо (изотопы урана) придется доставлять с Земли или получать из силикатных пород на месте. Однако на Титане слишком велик слой воды и льда, поэтому дешевле будет доставлять топливо с родной планеты, уверены эксперты.

Также говорится о возможности сжигания метана и электролиза воды на водород и кислород для получения электричества или постройки гидроэлектростанций.  

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