Яндекс запустил Платежку для малого бизнеса

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги запустила новую услугу — Яндекс.Платежку. Она предназначена для компаний с небольшим оборотом. С Яндекс.Платежкой можно организовать прием оплаты на сайте без сложной технической интеграции.





Как обещают разработчики, на сайте магазина Яндекс.Платежка будет выглядеть как удобная форма для получения платежей на банковские реквизиты компании. Заплатить клиент сможет с карты или из электронного кошелька. Сразу после этого магазин получит электронное письмо об успешном переводе, и деньги поступят на его счет в течение трех дней.

Подключение Яндекс.Платежки стоит 3000 рублей. При оплате товаров и услуг через сервис комиссию не платит никто — ни продавец, ни покупатель. Лимит Яндекс.Платежки подобран специально для небольших компаний: за год магазин может принять до ста платежей на общую сумму до 100 тысяч рублей. Если за двенадцать месяцев она не наберется, компания может пользоваться сервисом, пока не израсходует лимит. Компаниям с годовым оборотом больше 100 тысяч рублей предлагается подключиться к Яндекс.Кассе.