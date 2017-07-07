Что случилось 6 июля 2017 года?

Ученые рассказали, что нужно для переселения людей на Титан. Sega анонсировала Total War Saga. А по Assassin's Creed создадут анимационный сериал. В сети появилось изображение дизайна упаковки iPhone 8. В Китае построили электростанцию в виде панды.

Смартфон Ulefone F2 получит 8 ГБ оперативной памяти и безрамочный дисплей. SpaceX удалось вывести на орбиту спутник Intelsat 35e. Стартовали продажи Huawei Honor 9 в России. Caviar представила красивый титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом

Оптика Zeiss снова будет использована в смартфонах Nokia. Смартфон Nokia с двойной камерой Zeiss дебютирует уже в 2017 году. Тем временем в Одноклассниках заработал раздел с объявлениями из Юлы. Яндекс готовит конкурента Amazon Echo и Google Home

Создатели вируса Petya вывели 4 биткойна и хотят $260 тысяч за расшифровщик файлов! Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 засветился в бенчмарке. Оказывается, Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году.

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