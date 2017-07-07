Ученые объяснили, почему у мертвых звезд появляются планеты

Астрономы из Кардиффского университета и Британского астрономического технологического центра в Эдинбурге сумели объяснить, по какой причине вокруг мертвых звезд, пульсаров, появляются планеты. О таких небесных телах ученые знают уже 25 лет, однако механизм их формирования до сих пор оставался непонятным.

Как известно, финальным этапом жизни гигантской звезды является Сверхновая. Ее взрыв уничтожает все объекты, расположенные рядом. А ядро звезды превращается либо в нейтронную звезду диаметром несколько километров, либо в Черную Дыру.

Предполагалось, что для формирования небесных тел вокруг сжатого ядра требуется привлечение большого количества пыли и газа к нему с помощью гравитации. Действительно, наблюдение за пульсаром Геминга, расположенного в 800 световых годах от Зесли, с помощью инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла, находящегося на Гавайских островах подтвердило эту точку зрения.

Вокруг пульсара, который очень быстро движется в галактической среде на скорости, превышающей скорость звука, собрано большое количество межзвездного газа. Частицы, которые встречаются пульсару на пути оказываются в ударной волне, а после захватываются мощной гравитацией объекта. И этого вещества хватает для формирования планет.