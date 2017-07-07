Google добавил другие поисковики в Chrome по требованию ФАС

Компания Google начала выполнять требования мирового соглашения с ФАС (Федеральная антимонопольная служба). В частности, в браузере Chrome появилась опция в настройках, позволяющая легко сменить поисковую систему по умолчанию. Первым на это обратило внимание издание «Ведомости».





Раньше возможность управлять поисковыми системами тоже была предусмотрена, но для простых пользователей она была очевидной и простой. Теперь в настройках Chrome есть выпадающее меню, предлагающее сменить Google на Яндекс или Mail.ru, в дополнение к основному разделу управления поисковыми системами. Как ожидается, пользователи мобильного браузера Chrome от Google также скоро получат опцию смены поисковика.

Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС, подтвердила «Ведомостям», что Google, действительно, начал выполнять условия мирового соглашения, в том числе направил «производителям смартфонов уведомления о неприменении положений договоров, ограничивающих конкуренцию».

Напомним, в апреле Google помирился с Яндексом и ФАС, уладив двухлетнюю тяжбу о нарушении антимонопольного законодательства, согласившись выплатить штраф в 438 миллионов рублей и дополнительный штраф на миллион, выписанные в 2016 году. Помимо мирового соглашения с ФАС, Google заключила коммерческое соглашение с Яндексом, пообещав предоставить дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса Яндекс в браузере Chrome.