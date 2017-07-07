Производитель фитнес-трекеров Jawbone ликвидируется

Компания Jawbone, известный производитель фитнес-трекеров, Bluetooth-динамиков и гарнитур, начала процедуру ликвидации. Об этом изначально сообщило издание The Information, а затем подтвердили несколько других источников в индустрии.


При этом часть Jawbone преобразуется в новую компанию под названием Jawbone Health Hub, вместе с исполнительным директором Хусейном Рахманом (Hosain Rahman) и неизвестным количеством сотрудников Jawbone. Новая компания сосредоточится на продуктах для заботы о здоровье, также обеспечит поддержку пользователям существующих гаджетов Jawbone.

Источник
The Information
Теги
гарнитура акустика фитнес-трекер Jawbone

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