Производитель фитнес-трекеров Jawbone ликвидируется

Компания Jawbone, известный производитель фитнес-трекеров, Bluetooth-динамиков и гарнитур, начала процедуру ликвидации. Об этом изначально сообщило издание The Information, а затем подтвердили несколько других источников в индустрии.





При этом часть Jawbone преобразуется в новую компанию под названием Jawbone Health Hub, вместе с исполнительным директором Хусейном Рахманом (Hosain Rahman) и неизвестным количеством сотрудников Jawbone. Новая компания сосредоточится на продуктах для заботы о здоровье, также обеспечит поддержку пользователям существующих гаджетов Jawbone.