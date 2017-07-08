Google добавил в Карты информацию для инвалидов колясочников

Компания Google добавила в Google Maps (Google Карт) информацию о доступности того или иного заведения или здания для инвалидов колясочников.





Также пользователи могут сами добавлять в Google Карты и Поиск информацию о доступности различных мест, есть ли подходящий проход, лифт и достаточное пространство для кресла-коляски.





Для этого в Google Карты на Android потребуется открыть главное меню и нажать «Ваши впечатления», затем выбрать пункт «Добавьте информацию» и применить соответствующий фильтр, чтобы найти места, для которых эти данные еще не указаны.

Если нужно узнать о специальной инфраструктуре места, его можно найти на Google Картах с компьютера или со смартфона или в Поиске со смартфона. Затем открыть карточку заведения и нажать на описание. Внизу страницы находится специальный раздел, куда можно добавить информацию о доступности и другие полезные данные.

Приложение Google Карты для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.