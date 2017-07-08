Microsoft OneDrive перестал поддерживать не-NTFS-диски

Облачное хранилище Microsoft OneDrive позволяет хранить файлы онлайн и синхронизировать их между компьютерами, а также делиться с другими пользователями. Теперь компания Microsoft ввела новое ограничение — при использовании OneDrive на Windows-ПК диски должны быть отформатированы с использованием файловой системы NTFS.





В противном случае выдается сообщение об ошибке, гласящее, что диск надо отформатировать с помощью NTFS для работы с OneDrive. Об этом начали сообщать пользователи, работающие с дисками, отформатированными под FAT32, exFAT или ReFS.