Microsoft OneDrive перестал поддерживать не-NTFS-диски

Облачное хранилище Microsoft OneDrive позволяет хранить файлы онлайн и синхронизировать их между компьютерами, а также делиться с другими пользователями. Теперь компания Microsoft ввела новое ограничение — при использовании OneDrive на Windows-ПК диски должны быть отформатированы с использованием файловой системы NTFS.


В противном случае выдается сообщение об ошибке, гласящее, что диск надо отформатировать с помощью NTFS для работы с OneDrive. Об этом начали сообщать пользователи, работающие с дисками, отформатированными под FAT32, exFAT или ReFS.

Источник
liliputing
Теги
Microsoft фейспалм облачное хранилище облако OneDrive NTFS

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