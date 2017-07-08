NASA нашло «голову динозавра» на Марсе

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) поделилось забавной находкой, сделанной на поверхности Марса орбитальным аппаратом «Марс Одиссей» (Mars Odyssey) в рамках проекта THEMIS.





Фото одного из участков марсианского рельефа отчетливо напоминает голову динозавра. Фотографию опубликовали в фотожурнале NASA с комментарием «Вы видите то же, что и я? Это голова динозавра наверху изображения?».





Напомним, «Марс Одиссей» был запущен 7 апреля 2001 года с целью изучения геологического строения Марса и поиске минералов.