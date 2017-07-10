В Почте Mail.Ru появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД

Разработчики почтового сервиса Почта Mail.Ru добавили возможность подключить уведомления о штрафах ГИБДД и оплачивать их, не выходя из почтового ящика. Проверить полный список штрафов можно на специальном сайте Штрафы ГИБДД Mail.Ru.


Чтобы воспользоваться новой опцией в Почте Mail.Ru, потребуется указать в разделе «Личные данные» номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. После этого пользователь начнет получать письма-оповещения о необходимости оплатить штраф, как только он будет выписан. Произвести оплату можно в несколько кликов: нажать на кнопку быстрой оплаты в письме, ввести реквизиты банковской карты и подтвердить платеж.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно и не заходя в почту через сайт Штрафы ГИБДД Mail.Ru. Если пользователь авторизован и вводил данные через Mail.Ru, сервис заполнит поля автоматически – и наоборот: указанные на Штрафах ГИБДД номера документов «запомнит» Почта. Сервис сообщит о накопившихся штрафах или их отсутствии. После проверки пользователь может оплатить имеющиеся штрафы и подключить бесплатные оповещения о появлении новых.

До 1 октября 2017 года оплатить штраф через Почту Mail.Ru и проект Штрафы ГИБДД Mail.Ru можно без комиссии.

Источник
Mail.Ru
Теги
автомобиль электронная почта Mail.Ru почта ГИБДД штраф

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