В центре Москвы нарастят сеть бесплатного Wi-Fi

Власти Москвы увеличат количество точек бесплатного уличного Wi-Fi в центре столицы. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.


Планируется уплотнить беспроводную сеть, чтобы избавиться от белых пятен. На Московском урбанистическом форуме Артем Ермолаев, руководитель столичного департамента информационных технологий, рассказал следующее: «Наша задача — обеспечить равномерное покрытие улиц внутри Садового кольца сетью городского Wi-Fi. Сейчас мы проводим радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi таким образом, чтобы в центре Москвы, где аккумулированы все бизнес- и досуговые зоны города, жители и гости столицы могли оставаться в режиме онлайн столько, сколько им необходимо».

Новые точки доступа на территории Садового кольца начнут появляться в начале следующего года. На данный момент городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
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