На Титане достаточно энергии для колонии размером с США

Крупнейший спутник Сатурна, Титан, может оказаться одним из первых мест, куда человечеству имеет смысл податься после Марса. Он относительно безопасен по радиации, имеет на поверхности жидкость, хоть и не воду, а значит относительно безопасен.


Более того, как выяснили ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, Планетологического института США и Калифорнийского технологического института, на Титане имеется достаточно источников энергии, чтобы "прокормить" колонию на 300 миллионов человек, что примерно соответсвует населению США.

Первым поселенцам придется построить ядерные станции, но затем колонисты могут использовать огромные озера жидких углеводородов, в основном метана и этана, для выработки энергии. Среди других методов — сила ветра и солнца, но они относятся к менее эффективным. Для действительно эффективного использования ветра, хотя и в 10 раз эффективнее, чем на земле, потребуется подняться в верхние слои атмосферы, а для "прокорма" населения США потребуется покрыть солнечными панелями поверхность площадью с США.

Источник
New Scientist
Теги
космос своя атмосфера Сатурн титан

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