ВКонтакте раздала 2,5 млн рублей победителям VK Cup 2017

Команда социальной сети ВКонтакте подвела итоги чемпионата по программированию VK Cup 2017. В финале встретились 20 команд из 7 стран — из России, Украины, Беларуси, Казахстана, США, Великобритании и Германии. Финальный этап соревнования состоял из 7 заданий разной степени сложности и длился 3 часа, учитывался не только факт выполнения задания, но и скорость его решения.





Победителями турнира стали:

1 место — Станислав Ершов и Айдар Сайранов из Санкт-Петербурга.

2 место — Владислав Макеев и Михаил Ипатов из Москвы.

3 место — Владимир Смыкалов из Санкт-Петербурга и Богдан Прищенко из Львова.

Призы VK Cup соответствуют круглым числам в двоичной системе счисления: 1048576 рублей за 1 место, 524288 рублей за 2 место, 262144 рубля за 3 место и 131072 рубля за места с 4 по 8. Общий призовой фонд составил 2490368 рублей.





Всего в турнире соревновались 2736 команд из 52 стран — больше чем в 2015 и 2016 году. Так как практика парного программирования широко распространена во всем мире, к участию допускались команды до двух человек.

VK Cup представляет собой чемпионат по программированию, который ВКонтакте организует совместно с Codeforces. Ежегодно в турнире принимают участие молодые специалисты не младше 14 и не старше 23 лет.