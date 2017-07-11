Что случилось 10 июля 2017 года?

День 10 июня начался с множества новостей о смартфонах. Мы узнали, что Samsung Galaxy J7 (2017) для китайского рынка получит двойную основную камеру. В сеть также утекли изображения упаковки Xiaomi Redmi Note 5A. На сайте Motorola появилась информация о новых Moto Mods. В Интернете появилось фото, предположительно сделанное камерой смартфона Meizu Pro 7.

Смартфон Huawei P20 может появиться до конца 2017 года. Здесь находятся изображения чехлов Nokia 9. Microsoft может работать над мощным Windows 10-фоном с AR и VR. Смартфон Xiaomi с 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4000 мАч представят уже сегодня.

В Почте Mail.Ru появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД. Стартовали продажи защищенного смартфона LG X venture в России. В России создали "двухОСный" смартфон. Производитель чехлов показал Samsung Galaxy Note 8 на рендерах. Сбербанк запустил банкомат с фейсконтролем.

Смартфоны BQ Aquaris X и Aquaris X Pro вышли в продажу в России. Смартфон ZTE на Android 7.1.1 засветился в бенчмарке. На Титане достаточно энергии для колонии размером с США. Китайцы показали бюджетный Huawei Honor.