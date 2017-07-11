Что случилось 10 июля 2017 года?

День 10 июня начался с множества новостей о смартфонах. Мы узнали, что Samsung Galaxy J7 (2017) для китайского рынка получит двойную основную камеру. В сеть также утекли изображения упаковки Xiaomi Redmi Note 5A. На сайте Motorola появилась информация о новых Moto Mods. В Интернете появилось фото, предположительно сделанное камерой смартфона Meizu Pro 7.

Смартфон Huawei P20 может появиться до конца 2017 года. Здесь находятся изображения чехлов Nokia 9. Microsoft может работать над мощным Windows 10-фоном с AR и VR. Смартфон Xiaomi с 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4000 мАч представят уже сегодня.

В Почте Mail.Ru появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД. Стартовали продажи защищенного смартфона LG X venture в России. В России создали "двухОСный" смартфон. Производитель чехлов показал Samsung Galaxy Note 8 на рендерах. Сбербанк запустил банкомат с фейсконтролем.

Смартфоны BQ Aquaris X и Aquaris X Pro вышли в продажу в России. Смартфон ZTE на Android 7.1.1 засветился в бенчмарке. На Титане достаточно энергии для колонии размером с США. Китайцы показали бюджетный Huawei Honor.

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: E3 2017, цена iPhone 8 в России и старт продаж Nokia 3 и 5

16 июня

Главное за неделю: iPhone 8 может задержаться, Windows 10 S и характеристики OnePlus 5

5 мая

Главное за неделю: Moto G5 в России, керамический Xiaomi Mi 6 и MateBook X от Huawei

26 мая

Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине

19 мая

Главное за неделю: WWDC 2017, слухи о начале производства iPhone 8 и Meizu Pro 7 на фото

9 июня

Главное за неделю: Xiaomi Mi 6 официально, iPhone 8 похож на iPhone 4 и перезапуск Земли от Google

21 апреля
Из рубрикиНаука и технологии
Кристофер Нолан выпустит 4K-ремастер трилогии «Темный Рыцарь»
Сбербанк запустит 2 тысячи банкоматов с NFC до конца июля
В Android 7.1 обнаружен режим определения паники

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 41
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27