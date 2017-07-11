Курсы криптовалют рухнули, «народные майнеры» в панике

За последние сутки курсы основных криптовалют, включая Ethereum и Bitcoin, рухнули более чем на четверть. «Эфир», стоивший в начале недели 240 долларов, утром 11 июня можно купить за 170-175 долларов. Из-за этого заметно увеличилось число предложений о продаже видеокарт и майнинг-ферм.

Падение криптовалют
Падение криптовалют

Пик цены криптовалют пришелся на середину июня, когда Ethereum поднялся до 400 долларов. Эксперты говорили о спекулятивном росте и опасности того, что скоро «пузырь» лопнет, однако ситуация привлекла интерес обывателей к майнингу — «добыче» криптовалют с использованием вычислительных мощностей видеокарт. Любой желающий может установить на обычный компьютер под управлением Windows или Linux одну из программ для майнинга и фактически обслуживать функционирование системы одной из криптовалют. За это система «вознагражает» его, выдавая «монеты» соответствующей валюты. Центра эмиссии при этом нет, награда заложена в сами алгоритмы криптоденег. Чем больше суммарная мощность видеокарт, тем больше награда за единицу времени.

Это привело к дефициту и сильному подорожанию видеокарт. Например, платы на чипе AMD RX 580, которые сразу после выхода в апреле стоили около 15 тысяч рублей, в июне продавались уже по 42 тысячи. Срок окупаемости такой видеокарты сильно менялся, поскольку он зависит сразу от нескольких величин. С одной стороны, рост курса криптовалюты по отношению к «настоящим» деньгам вроде доллара увеличивал прибыльность видеокарты. С другой стороны, криптовалюты устроены так, что чем больше майнеров их обслуживает, тем меньше награда достаётся каждому из них.

Биржевой график Ethereum
Биржевой график Ethereum

На пике «Эфира» одна видеокарта на AMD RX 580 с 8 ГБ памяти приносила до 7 долларов в день, при этом затраты на электричество составляли (и составляют) около 20 центов в день. Возможность быстро и легко заработать привлекла множество желающих «из народа», тогда как прежде майнингом занимались энтузиасты и те, кто способен вложить в предприятие миллионы.

Сейчас та же плата майнит «Эфира» меньше на 2 доллара в день. Если курс не вырастет вновь, то при текущей суммарной мощности сети Ethereum каждая видеокарта будет окупаться не менее года. На «Авито» и других площадках появилось множество объявлений о продаже видеокарт и майнинг-ферм (компьютеры с несколькими видеокартами), причём денег за устройства просят уже в полтора раза меньше, чем в июне.

Источник
Ferra.ru
Теги
Bitcoin майнинг Ethereum

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