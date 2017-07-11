Курсы криптовалют рухнули, «народные майнеры» в панике

За последние сутки курсы основных криптовалют, включая Ethereum и Bitcoin, рухнули более чем на четверть. «Эфир», стоивший в начале недели 240 долларов, утром 11 июня можно купить за 170-175 долларов. Из-за этого заметно увеличилось число предложений о продаже видеокарт и майнинг-ферм.



Падение криптовалют

Пик цены криптовалют пришелся на середину июня, когда Ethereum поднялся до 400 долларов. Эксперты говорили о спекулятивном росте и опасности того, что скоро «пузырь» лопнет, однако ситуация привлекла интерес обывателей к майнингу — «добыче» криптовалют с использованием вычислительных мощностей видеокарт. Любой желающий может установить на обычный компьютер под управлением Windows или Linux одну из программ для майнинга и фактически обслуживать функционирование системы одной из криптовалют. За это система «вознагражает» его, выдавая «монеты» соответствующей валюты. Центра эмиссии при этом нет, награда заложена в сами алгоритмы криптоденег. Чем больше суммарная мощность видеокарт, тем больше награда за единицу времени.

Это привело к дефициту и сильному подорожанию видеокарт. Например, платы на чипе AMD RX 580, которые сразу после выхода в апреле стоили около 15 тысяч рублей, в июне продавались уже по 42 тысячи. Срок окупаемости такой видеокарты сильно менялся, поскольку он зависит сразу от нескольких величин. С одной стороны, рост курса криптовалюты по отношению к «настоящим» деньгам вроде доллара увеличивал прибыльность видеокарты. С другой стороны, криптовалюты устроены так, что чем больше майнеров их обслуживает, тем меньше награда достаётся каждому из них.



Биржевой график Ethereum

На пике «Эфира» одна видеокарта на AMD RX 580 с 8 ГБ памяти приносила до 7 долларов в день, при этом затраты на электричество составляли (и составляют) около 20 центов в день. Возможность быстро и легко заработать привлекла множество желающих «из народа», тогда как прежде майнингом занимались энтузиасты и те, кто способен вложить в предприятие миллионы.

Сейчас та же плата майнит «Эфира» меньше на 2 доллара в день. Если курс не вырастет вновь, то при текущей суммарной мощности сети Ethereum каждая видеокарта будет окупаться не менее года. На «Авито» и других площадках появилось множество объявлений о продаже видеокарт и майнинг-ферм (компьютеры с несколькими видеокартами), причём денег за устройства просят уже в полтора раза меньше, чем в июне.