Российский чип в 35 раз эффективнее видеокарт при майнинге Ethereum

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев во время интервью видеоблогу «Вертикаль власти» показал разработанный в России чип, который позволит создать майнер, превышающий в 35 раз по эффективности манеры на видеокартах, согласно результатам мат-моделирования по майнингу криптовалюты Ethereum с учетом стоимости и количества потребляемой электроэнергии.





По словам Марничева, мультиклеточный чип представляет собой полностью российскую разработку, еще с советских времен, использующую отличную от привычной архитектуру. Такой чип подходит для поддержания блокчейна. На его основе планируется создать универсальный майнер, подходящий для поддержки любого блокчейна, а не просто для майнинга криптовалют как таковых. Планируется, что чип станет доступен потребителям через 10 месяцев.