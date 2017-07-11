Российский чип в 35 раз эффективнее видеокарт при майнинге Ethereum

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев во время интервью видеоблогу «Вертикаль власти» показал разработанный в России чип, который позволит создать майнер, превышающий в 35 раз по эффективности манеры на видеокартах, согласно результатам мат-моделирования по майнингу криптовалюты Ethereum с учетом стоимости и количества потребляемой электроэнергии.


По словам Марничева, мультиклеточный чип представляет собой полностью российскую разработку, еще с советских времен, использующую отличную от привычной архитектуру. Такой чип подходит для поддержания блокчейна. На его основе планируется создать универсальный майнер, подходящий для поддержки любого блокчейна, а не просто для майнинга криптовалют как таковых. Планируется, что чип станет доступен потребителям через 10 месяцев.

Источник
Вертикаль Власти
Теги
Россия процессор криптовалюта биткойн майнинг Ethereum

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